Парламентарі семи країн ЄС закликають до нових санкцій проти РФ

Очільники комітетів із закордонних справ парламентів семи країн-членів ЄС виступили зі спільною заявою, де закликають до нових санкцій проти РФ за її війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заяву підписали очільники комітетів закордонних справ парламентів Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Данії.

Парламентарі перераховують усі аргументи, що свідчать про неприйнятність дій Росії, починаючи від того, що агресія проти України сама по собі є грубим порушенням міжнародного права, і продовжуючи методами ведення війни, які застосовує РФ, поводженням з цивільним населенням, створенням загрози на окупованій Запорізькій АЕС.

Вони закликають євроатлантичну спільноту й партнерів невідкладно посилити й задіяти комплексні санкції проти РФ, щоб зупинити спроможність російської армії продовжувати агресію.

Крім того, вони закликають збільшити військову, фінансову, гуманітарну, дипломатичну підтримку України, підтримувати ініціативи для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, ізолювати Росію у міжнародних та регіональних організаціях, а також задіяти відповідні рішення щодо Білорусі як держави, яка підтримує збройну агресію РФ.

Також депутати закликають країн-членів ЄС та інших західних союзників негайно призупинити туристичні візи та обмежити видачу віз з туристичною метою для громадян РФ.