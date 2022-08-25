Російська армія завдала збитків українському довкіллю за пів року на 400 мільярдів

За шість місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну довкіллю було завдано збитків на 395 млрд грн.

Про це свідчать дані Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що за пів року було зафіксовано понад 2000 фактів шкоди довкіллю.

Зокрема, 176,5 млрд грн – шкода від забруднення повітря, 106,3 млрд грн – збитки водним ресурсам, 8,8 млрд грн – збитки ґрунтам.

"Із початку широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти довкілля, щоб у подальшому змусити його сплатити сповна за скоєне українському народу", – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, ще у червні міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець оцінював збитки від російської агресії у 200 млрд грн.