Експорт російського вугілля морським шляхом фактично зупинено внаслідок санкцій ЄС, – Bloomberg

Експорт російського вугілля морським шляхом фактично зупинено. Санкції ЄС, які набули чинності 10 серпня, забороняють операторам Євросоюзу страхувати постачання вугілля, що не дозволяє перенаправити їх до Китаю та Індії.

Про це пише Bloomberg, передає російський Forbes.

Зазначається, що найбільша в РФ компанія з видобутку енергетичного вугілля СУЕК не може відвантажувати паливо із середини серпня, розповіли джерела агентства. За їхніми словами, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії з ЄС, Великої Британії та Швейцарії, що ускладнює пошук страховки для судновласників.



Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до країн блоку набула чинності 10 серпня. Єврокомісія роз'яснила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги з фінансування та страхування для всіх постачань таких продуктів із Росії.



Росія почала перенаправляти обсяги в Азію задовго до набуття чинності заборони, але зараз судновласники, які, як правило, перестраховують свої ризики з більшими постачальниками, більше не можуть покривати такий експорт.

Співрозмовники агентства розповіли, що російські експортери вугілля розглядають інші варіанти, але вони будуть дорогими та вимагатимуть часу для реалізації. За їхніми словами, це призведе до ще більшого зростання цін.



Росія входить до трійки найбільших експортерів вугілля у світі, контролюючи близько 17% світових постачань. Після того, як постачання російського вугілля через санкції було перенаправлено в Азію, включаючи Індію, інші експортери, такі як Австралія, замінили їх обсяги в Європі. В результаті ціни на вугілля вже зросли вдесятеро.



Роз'яснення ЄС також включало деякі види російських добрив, але через те, що ЄС дозволяє їх ввезення у встановлених квотах, це не дуже вплинуло на ситуацію, повідомили джерела Bloomberg. Але й раніше, до серпня, знайти судно чи страховика для таких вантажів було складно.