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Франція заповнила сховища газу на 90%

франція

Станом на ранок 25 серпня Франція довела призначені для майбутньої зими резерви газу до 90,06%.

Про це повідомила газета Lе Figaro з посиланням на європейську платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), передає Інтерфакс-Україна.

Так, країна наближається до поставленої урядом мети досягти 100% у листопаді, щоб витримати потенційні труднощі енергопостачання.

Напередодні глава французького комітету з регулювання енергетики Емманюель Варгон заявила, що ситуація Франції із заповненням газових сховищ краща, ніж в інших європейських країнах.

"Наша мета – 100% заповнення на початок зими. Ми абсолютно впевнені, що досягнемо цього", – сказала вона.

Видання пояснює, що підставою для заяви, що ситуація Франції з резервами газу краща, ніж в інших, є те, що Париж розраховує на максимально заповнені сховища до зими, а також на новий плавучий термінал СПГ у Гаврі, який, як очікується, почне діяти наступного року, щоб забезпечити готовність до потенційних подальших проблем із газопостачанням.

Як повідомлялося, Франція розглядає можливість поставок газу до Німеччини найближчої зими.

Автор: 

газ (7908) сховище (54) Франція (649)


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