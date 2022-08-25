Із портів Одещини вийшло ще три судна із зерном

Із портів Одеської області в межах "зернової ініціативи" вийшли ще три судна із зерном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twittter.

"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з Одеського порту вийшли два судна, з порту "Південний"–одне, загалом три судна", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також сьогодні Спільним координаційним центром буде перевірено одне судно, що прямує з України, і п’ять суден, які прямують в Україну.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".