Французьку TotalEnergies звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, – ЗМІ

Французька TotalEnergies заявила, що не має жодної російської інфраструктури, яка могла б забезпечувати російських військових, але визнала свою частку в "Тернєфтєгазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що французька нафтова група єдина серед аналогів продовжує свою діяльність у Росії. Вона отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на гас заправляється у російські літаки.

"У Росії TotalEnergies разом зі своїм місцевим партнером "Новатек" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, рідкий вуглеводень, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні. "Тернєфтєгаз", який розробляє це родовище, на 49% належить TotalEnergies і 51% – "Новатек", – пише видання.

Журналісти відстежили ланцюг поставок, який веде від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська та Мальчево), на кожній з яких розташована ескадрилья багатоцільових бойових літаків.

Згідно зі звітами Global Witness та Amnesty International, російські літаки, які, швидше за все, здійснювали атаки на Маріуполь, – це бойові літаки СУ-25, СУ-30 або СУ-34, що базувалися на Морозівській авіабазі, розташованій за 350 кілометрів від Маріуполя, у Ростовській області.

Як наголошується, TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б забезпечувати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку". TotalEnergies зіткнулася з критикою на Заході за те, що вона не послідувала за іншими великими західними енергетичними компаніями та не продала свої російські активи.

"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатек. TotalEnergies підтверджує своє рішуче засудження військової агресії Росії проти України", – йдеться в заяві французької компанії.

Як пише Reuters, міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав провести розслідування щодо того, чи була причетна французька нафтова компанія до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.