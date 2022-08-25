БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1283 відвідувача онлайн
Новини
871 3

Французьку TotalEnergies звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, – ЗМІ

totalenergies

Французька TotalEnergies заявила, що не має жодної російської інфраструктури, яка могла б забезпечувати російських військових, але визнала свою частку в "Тернєфтєгазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що французька нафтова група єдина серед аналогів продовжує свою діяльність у Росії. Вона отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на гас заправляється у російські літаки.

"У Росії TotalEnergies разом зі своїм місцевим партнером "Новатек" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, рідкий вуглеводень, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні. "Тернєфтєгаз", який розробляє це родовище, на 49% належить TotalEnergies і 51% – "Новатек", – пише видання.

Журналісти відстежили ланцюг поставок, який веде від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська та Мальчево), на кожній з яких розташована ескадрилья багатоцільових бойових літаків.

Згідно зі звітами Global Witness та Amnesty International, російські літаки, які, швидше за все, здійснювали атаки на Маріуполь, – це бойові літаки СУ-25, СУ-30 або СУ-34, що базувалися на Морозівській авіабазі, розташованій за 350 кілометрів від Маріуполя, у Ростовській області.

Як наголошується, TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б забезпечувати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку". TotalEnergies зіткнулася з критикою на Заході за те, що вона не послідувала за іншими великими західними енергетичними компаніями та не продала свої російські активи.

"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатек. TotalEnergies підтверджує своє рішуче засудження військової агресії Росії проти України", – йдеться в заяві французької компанії.

Як пише Reuters, міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав провести розслідування щодо того, чи була причетна французька нафтова компанія до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.

Автор: 

росія (14116) Франція (649) паливо (480)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пособники террористов, весь мир должен прекратить покупать у TotalEnergies! Они должны заплатить большую цену за свое зло!
показати весь коментар
25.08.2022 13:11 Відповісти
Французи теж хочуть трохи повбивати українців? Ну-ну...
показати весь коментар
25.08.2022 13:34 Відповісти
Некоторая часть французов всегда дружили с захватчиками, даже своими. Смотреть всем: Париж, 17.07.1944 года, французы, "" WW2, встречают пленных американцев. Через 10 мес. сия страна будет объявлена победителем гитлера: https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
показати весь коментар
25.08.2022 13:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 