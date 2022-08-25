Українським військовим віддали понад 300 мільйонів сина Януковича

Понад 300 млн грн сина президента-втікача Віктора Януковича віддали Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться, про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", власником 100% акцій якого з 2011 року був старший син експрезидента – Олександр Янукович.

"Працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом", – зазначили правоохоронці.

Утім, під час здійснення досудового розслідування прокурорами Офісу Генерального прокурора були арештовані кошти службових осіб банку та безпосередньо кошти сина експрезидента. Згодом гроші передали АРМА.

Зазначається, що ще з початку збройної агресії РФ прокурори ОГП ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента.

Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 млн грн зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.