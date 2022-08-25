Сума вкладів українців у банках перевищила 935 мільярдів

Станом на 1 серпня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня вклади у національній валюті становлять 580,4 млрд грн, в іноземній валюті – 355,1 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 2,9%, а сума їх вкладів на 1 серпня склала 90 млрд грн (9,6% від загальної суми вкладів).

Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 серпня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 68 банків.