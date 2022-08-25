Колишнього топменеджера "Євробанку" підозрюють у розкраданні 420 мільйонів, – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з ексзаступників голови правління ПАТ КБ "Євробанк", який причетний до розкрадання 420 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що посадовці банку через укладання підробних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекодержателя з підконтрольними фіктивними підприємствами заволоділикоштами вкладників та майном "Євробанку" на суму понад 420 млн грн.

Для надання договорам вигляду законної діяльності як заставне майно, зокрема, використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких була завищена більш ніж у сім разів.

Одному із керівників "Євробанку" повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою – ч. 5 ст. 191 КК України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Також встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаних злочинів.

Майно, придбане за виведені гроші, заарештували і передали в АРМА. Зокрема, частки в статутних капіталах 4-х юридичних осіб, 130 автомобілів, у тому числі преміумкласу; 98 об’єктів нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення тощо).

Як повідомлялося, Нацбанк визнав неплатоспроможним ПАТ "Євробанк" 17 липня 2016 року, а 16 серпня вирішив ліквідувати банк. Раніше були встановлені факти здійснення операцій з "подрібнення" депозитів – переведення коштів з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб обсягом до 200 тис. грн. Водночас через втрату ліквідності банк перестав виконувати у термін операції клієнтів.

Кінцевими власниками "Євробанку" на 17 червня 2016 року були Олександр Адарич (50%) та Вадим Пушкарьов (50%).