Російські військові зосереджують військову техніку за 60 метрів від реактора на Запорізькій АЕС, – британська розвідка

Окупанти розміщують свої бронетранспортери лише за 60 метрів від реактору 5 Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"21 серпня 2022 року супутникові зображення показали, що РФ зберігає посилену військову присутність на місці з бронетранспортерами, розгорнутими в межах 60 метрів від реактора номер п’ять (ЗАЕС – ред.). Російські війська намагалися приховати свої транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами та металевими структурами", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що Росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.

"Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаються збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки працівників, які працюють під тиском", – підсумували в британському Міноборони.

Як раніше повідомляв НАЕК "Енергоатом", 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок. Загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.