Канада планує повернути Німеччині решту п’ять турбін "Північного потоку" попри санкції (оновлено)
Канада має намір передати Німеччині решту п’ять турбін російського газогону "Північний потік", які перебували на канадській території на техобслуговуванні.
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в етері канадського мовника CBC, передає Європейська правда.
"Це було рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, про що нас попросила Німеччина", – сказала вона.
Також Канада стверджує, що Кремль використав би її відмову повернути турбіну, щоб звинуватити у нестачі енергії в Європі санкції проти Росії.
"Канада не хоче давати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати свій експорт енергії до Європи як зброю", – вважає Жолі.
Водночас посол України в Канаді Юлія Ковалів знову закликала Канаду скасувати відмову від санкцій. На її думку, Росія вочевидь не прийме турбіну, яку Siemens поставив до Німеччини, і використовує поставки газу для тероризації Європи.
"Наша позиція досить чітка: ми справді вважаємо, що цю відмову від санкцій потрібно скасувати і зараз. Якщо аргументом було викрити блеф Путіна, то всі бачать: за останні кілька тижнів тепер цілком очевидно, що це російські ігри", – наголосила вона.
Своєю чергою пресслужба "Газпрому" заявила, що наразі ні одна з газоперекачувальних турбін, які використовуються на компресорній станції "Портова" і обслуговують газопровід "Північний потік", зараз не знаходиться на ремонті в Канаді. Водночас російський монополіст не уточнює, про які турбіни у такому випадку йдеться.
Читайте також: "Газпром" умисно затягує повернення турбіни для "Північного потоку", – Siemens
Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.
Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.
Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.
Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль