Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України, щоб запобігти новій війні

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що в довгостроковій перспективі слід задуматися над гарантіями безпеки для України, щоб не допустити повторення війни в майбутньому.

Про це Боррель написав у своєму блозі на сайті Європейської зовнішньополітичної служби, передає Європейська правда.

За словами Борреля, зараз війна явно вступила в нову фазу.

"У тому числі завдяки військовій підтримці Заходу Україні вдалося зупинити російський наступ і нещодавно звільнити деякі території, особливо на півдні країни поблизу Херсона. Було здійснено низку ефективних атак на склади боєприпасів і військові бази в глибині незаконно утримуваної Росією території", – перерахував Боррель.

За його словами, ці атаки, безсумнівно, мають великий символічний і психологічний вплив на Росію та підвищують моральний дух України.

"Як ЄС, ми маємо побачити, що ще ми можемо зробити щодо підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії. Ми обговоримо це з міністрами закордонних справ і оборони ЄС у Празі наступного тижня, включно з питанням віз для російських громадян і можливої ​​місії ЄС з підготовки українських збройних сил" – заявив Боррель.

Він наголосив, що найближчими тижнями міжнародне співтовариство має продовжувати курс на потрійну стратегію: підтримка України, тиск на Росію та вирішення ширших проблем із війною. За словами дипломата, це буде в центрі дискусій на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні.

"У довгостроковій перспективі також виникає питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти вибуху іншої через кілька місяців або років. Це включає важливі питання щодо того, як дати можливість Україні захистити себе, а також питання гарантій безпеки", – зазначив Боррель.

"Ми не можемо зменшити наші зобов’язання або послабити нашу рішучість, навіть коли ціна зростає. На карту поставлено майбутнє іншої демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки. Ми повинні бути готові заплатити цю ціну: ціну нашої спільної свободи та нашої спільної безпеки", – наголосив він.