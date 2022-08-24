У Китаї відмовляться від продажу авто з бензиновими та дизельними двигунами до 2030 року

Влада південної китайської провінції Хайнань має намір до 2030 року повністю заборонити продаж автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. Уряд планує продовжити податкову політику щодо купівлі транспорту на альтернативних джерелах енергії.

Згідно з планом, до 2025 року поставлено завдання перевести всі державні та комерційні служби Хайнаня на автомобілі, які використовують "чисті джерела" енергії, а до 2030 року повністю заборонити їх, передає enkorr.

Хайнань також продовжить реалізацію пільгової податкової політики щодо купівлі автомобілів на альтернативних джерелах енергії, до яких у Китаї відносять не лише електромобілі, а й авто на водневих паливних елементах, а також із гібридними двигунами.

Хайнань – перша провінція Китаю, яка оголосила про плани до 2030 року повністю припинити продаж на острові автомобілів sз бензиновими та дизельними двигунами з метою боротьби із забрудненням навколишнього середовища та захисту місцевої екології.

Прийнятий план є частиною зусиль Китаю щодо досягнення мети скорочення викидів в атмосферу та вуглецевої нейтральності.

Китай оголосив, що досягне піку викидів вуглекислого газу до 2030 року, а вуглецевої нейтральності – до 2060 року.