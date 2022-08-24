Великі трейдери та банки розірвали відносини з афілійованим із Росією індійським НПЗ, – Reuters

Багато світових нафтотрейдерів і банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy, афілійованою компанією "Роснєфті", оскільки вони стурбовані санкціями Заходу через вторгнення Росії в Україну.

Про це Reuters повідомили двоє обізнаних із ситуацією осіб.

Nayara як така не була під санкціями в рамках міжнародної відповіді на розв'язану Росією війну проти України, але санкції діють проти "Роснєфті".

Російському енергетичному гіганту належить близько 49% акцій Nayara, другого за величиною приватного нафтопереробного заводу в Індії, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорціуму на чолі з Trafigura Group і російською UCP Investment Group, – 49,13%.

За словами одного з джерел, більшість торгових фірм, включно з Vitol і Glencore, а також виробники в Канаді, Латинській Америці та Європі, відмовилися продавати нафту напряму Nayara.

За словами джерел, Nayara тепер залежить від державних близькосхідних виробників, китайських трейдерів, компаній, що постачають російську нафту, а також місцевих виробників сирої нафти для її 400 тис. барелів на день Вадінарського нафтопереробного заводу в західному штаті Гуджарат.

Компанії, які відмовилися мати справу з Nayara, включають Phillips 66, Occidental Petroleum Corp, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol і TotalEnergies.

Банки та інші фірми, які відмовилися працювати над новими позиціями хеджування для Nayara, включають Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, французьку Engie, а також основні банківські підрозділи Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Financial Group.

Nayara, на частку якої припадає 8% нафтопереробних потужностей Індії, заявила, що має давні відносини зі своїми постачальниками, працює з різними постачальниками та має відповідні контракти на купівлю сирої нафти.

Деякі високопосадовці Nayara, включно з фінансовим директором, залишили компанію після того, як західні країни почали вводити санкції проти Росії. У компанії не уточнили причини відходів.