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Норвегія та Велика Британія передадуть Україні мікродрони на $9 мільйонів

дрон,норвегія

Норвегія та Велика Британія об’єднали зусилля для мікродронів Black Hornet норвезького виробництва, які передадуть Україні.

Про це повідомило Міноборони Норвегії, передає Європейська правда.

Вартість закупівлі становитиме до 90 млн норвезьких крон ($9,1 млн). У пакет входять системи Black Hornet із запасними частинами, транспорт і навчання. Фінансування відбуватиметься через фонд під керівництвом Британії, до якого Норвегія внесла 400 млн крон.

У Міноборони зазначили, що українська влада попросила передати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.

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Розроблений у Норвегії дрон використовується в низці країн-союзників НАТО, включно із США та Британією. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей.

За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, він простий в експлуатації, надійний, його важко виявити і особливо добре підходить для боїв в міських районах.

Також за кошти фонду буде придбана система боротьби з безпілотниками приблизно на 100 млн норвезьких крон. В якості системи обрано Nightfighter від британської SteelRock Technologies.

Автор: 

Велика Британія (1196) Норвегія (253) дрони (358)


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25.08.2022 09:08 Відповісти

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