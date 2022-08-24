Кабмін вніс на розгляд парламенту законопроєкт про корпоратизацію "Енергоатому", – Котін
Президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що компанія готується до корпоратизації і відповідний законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" український уряд уже вніс на розгляд парламенту.
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".
Під час зустрічі, яка відбулась у посольстві Німеччини в Україні, Котін поінформував послів країн "Великої сімки" та інших високопосадовців іноземних дипломатичних місій щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка 4 березня цього року була захоплена військовими РФ.
"Російська федерація загрожує ядерній безпеці не тільки України, а й усього світу, погрожуючи можливими руйнуваннями та вибухом окупованої Запорізької АЕС. Наразі росія перетворила ЗАЕС на свою військову базу і використовує її у військових цілях, розмістивши важку техніку та вибухівку безпосередньо в турбінних залах атомної станції", – зазначив Котін.
Котін також окреслив плани розвитку "Енергоатома" та стан реалізації спільних з американською компанією Westinghouse проєктів.
"Ми покінчили з будь-якою залежністю від Росії, передусім це стосується відмови від її ядерного палива, технологій, послуг та комплектуючих. Натомість ми посилюємо співпрацю з нашим багаторічним партнером Westinghouse: закупатимемо ядерне паливо для усіх українських атомних електростанцій та збудуємо 9 нових енергоблоків за технологією АР1000", – розповів Котін.
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Згодом, можливо ще до завершення війни, особливо небезпечними ядерними установками та стратегічною для всієї держави енергогенерацією управлятимуть мутні ахметки, каломойші, інші рашисти. Можна очікувати підйом цін за кіловат до «ринкового» рівня у 5-10 разів щонайменше.