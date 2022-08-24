Індія потребує ширшого консенсусу в обмеженні цін на російську нафту, – Bloomberg

Індія шукатиме ширшого консенсусу, перш ніж підтримати обмеження ціни на російську нафту, що, як очікується, американські офіційні особи просуватимуть цього тижня під час поїздки до Мумбаї та Нью-Делі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Індія, яка стала одним із найбільших покупців російської нафти після вторгнення в Україну, не наважується приєднатися до плану, якщо не буде досягнуто консенсусу з усіма покупцями, і, за словами людей, обізнаних із ситуацією, попросила не приєднуватися до нього.

Імовірно, це повідомлення буде передано заступнику міністра фінансів США Уоллі Адейемо та його команді на зустрічах з індійськими урядовцями та керівниками компаній із середи по п’ятницю.

Міністерка фінансів США Джанет Йеллен і департамент очолили зусилля, щоб залучити союзників до ідеї обмеження цін, яка, як вони очікують, позбавить Росію доходів, що фінансують її вторгнення в Україну, не виводячи нафту з ринку та не викликаючи стрибок цін.

Ефективність обмеження ціни на нафту може залежати від зобов’язань таких ключових клієнтів, як Китай та Індія, які збільшили закупівлі нафти з Росії після того, як більшість покупців уникали її барелів після вторгнення в Україну.

Коаліція для встановлення обмеження ціни на російську нафту розширилася, і до неї приєдналася низка країн, сказав Адейемо на заході в Мумбаї 24 серпня додавши, що він "не збирається випереджати оголошення коаліції".

Індійські політики побоюються, що введення ліміту ціни порушить її доступ до зниженої російської нафти. Третій за величиною покупець у світі, який імпортує 85% своїх потреб у нафті, покладався на дешевші російські поставки, щоб забезпечити полегшення інфляції на рівні близько 7% і рекордного торгового дефіциту.

Очікується, що Адейемо також попросить Індію посилити моніторинг того, де продаються продукти, виготовлені з російської нафти, сказало одне із джерел.

Як повідомлялося, у червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.

При цьому країни "Великої сімки" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів з Росії. При цьому відмова від нафти займе ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

Угорщина домоглася виключення з ембарго на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Поступки були зроблені і Словаччині, яка також зможе продовжити імпорт нафти з Росії трубопроводом.