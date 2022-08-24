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Індія потребує ширшого консенсусу в обмеженні цін на російську нафту, – Bloomberg

нафта

Індія шукатиме ширшого консенсусу, перш ніж підтримати обмеження ціни на російську нафту, що, як очікується, американські офіційні особи просуватимуть цього тижня під час поїздки до Мумбаї та Нью-Делі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Індія, яка стала одним із найбільших покупців російської нафти після вторгнення в Україну, не наважується приєднатися до плану, якщо не буде досягнуто консенсусу з усіма покупцями, і, за словами людей, обізнаних із ситуацією, попросила не приєднуватися до нього. 

Імовірно, це повідомлення буде передано заступнику міністра фінансів США Уоллі Адейемо та його команді на зустрічах з індійськими урядовцями та керівниками компаній із середи по п’ятницю.

Міністерка фінансів США Джанет Йеллен і департамент очолили зусилля, щоб залучити союзників до ідеї обмеження цін, яка, як вони очікують, позбавить Росію доходів, що фінансують її вторгнення в Україну, не виводячи нафту з ринку та не викликаючи стрибок цін.

Ефективність обмеження ціни на нафту може залежати від зобов’язань таких ключових клієнтів, як Китай та Індія, які збільшили закупівлі нафти з Росії після того, як більшість покупців уникали її барелів після вторгнення в Україну.

Коаліція для встановлення обмеження ціни на російську нафту розширилася, і до неї приєдналася низка країн, сказав Адейемо на заході в Мумбаї 24 серпня додавши, що він "не збирається випереджати оголошення коаліції".

Індійські політики побоюються, що введення ліміту ціни порушить її доступ до зниженої російської нафти. Третій за величиною покупець у світі, який імпортує 85% своїх потреб у нафті, покладався на дешевші російські поставки, щоб забезпечити полегшення інфляції на рівні близько 7% і рекордного торгового дефіциту.

Очікується, що Адейемо також попросить Індію посилити моніторинг того, де продаються продукти, виготовлені з російської нафти, сказало одне із джерел. 

Як повідомлялося, у червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.

При цьому країни "Великої сімки" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів з Росії. При цьому відмова від нафти займе ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

Угорщина домоглася виключення з ембарго на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Поступки були зроблені і Словаччині, яка також зможе продовжити імпорт нафти з Росії трубопроводом.

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Індія (357) нафта (4754) росія (14111) ціни (3412)


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Наразі Індія перетворилася на головний хаб для росіян по ухиленню від санкцій навіть більший за Китай.Пора Вашингтону вже натиснути на свої технологічні компанії які мають там бізнес та величезний вплив на їх економіку..
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24.08.2022 22:06 Відповісти

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