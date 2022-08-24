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Японія допоможе Україні з відновленням та реформами

японія

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі привітав Україну з 31 річницею Дня незалежності та заявив, що його країна допомагатиме Україні з відновленням після завданих руйнувань унаслідок агресії Росії.

Про це повідомляє посольство Японії в Україні у Twitter, передає Укрінформ.

"Шановні українці, вітаю вас із Днем Незалежності України. Хочу привітати вас від імені всієї Японії. Японія з Україною. Японія, як і раніше, послідовно підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України. Окрім цього, Японія співпрацюватиме з Україною заради відновлення та реформування країни. Слава Україні", – заявив Кунінорі.

Раніше повідомлялося, що Японія передасть Україні фургони та безпілотники.

Автор: 

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