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Новини
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Україна отримала $3 мільярда грантової допомоги від США

байден

До державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цінний подарунок Україні до Дня незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $3 млрд військової допомоги нашій державі. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу", – написав Шмигаль.

Крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від США. Це перший транш із додаткових $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.

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бюджет (1800) допомога (1520) США (4804) грант (305)


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Якби та "велика сімка" хоч би якихось пів року, чи може до 8-9 місяців виділяла б нам по 800 млн долярів(повірте - для них це зовсім незначна сума з урахуванням того що їм не доводиться впряму воювати з парашею) - Україна швидше могла б адаптуватись до фактичної втрати значної частки(біля третини) свого ВВП внаслідок війни. В нас би не було такої галопуючої інфляції та знецінення національної валюти. Навіть найцинічніший фінансовий аналітик на заході чудово розуміє: пряме безпосереднє воєнне зіткнення їх країн з оркостаном коштувало б їм багатьох сотень МІЛЬЯРДІВ(якщо не трильйона) доларів чи євро.. А ми потребуємо максимум 5-6 мільйярдів баксів шомісячно до моменту остаточного повного знекровлення і розбиття рашопадлії(а цей період уже можна рахувати у місяцях: максимум 5-6 місяців)- до нашої Перемоги(з якої як то не парадоксально захід матиме в рази більше профіту аніж зараз вкладається у допомогу Україні).
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24.08.2022 20:03 Відповісти
Для батальйону Монако, з тих, що втекли і бо ще не втекли, з'явилася робота.
Без тотального контролю зі сторони грантодавця все розтягнуть по карманах.
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25.08.2022 01:41 Відповісти
Доход Шелл за 2 квартал увеличился на 48 лярдов. 98 против 50 в 2021 году. Кому выгадна затяжная война?
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25.08.2022 11:46 Відповісти

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