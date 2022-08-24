Україна отримала $3 мільярда грантової допомоги від США

До державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цінний подарунок Україні до Дня незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $3 млрд військової допомоги нашій державі. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу", – написав Шмигаль.

Крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від США. Це перший транш із додаткових $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.