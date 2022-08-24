Китай продовжує збільшувати витрати на російські енергоресурси, – Bloomberg

Китай продовжує розширювати залежність від російських енергоресурсів: після початку російського вторгненя в Україну закупівлі сирої нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля зросли до $35 млрд проти приблизно $20 млрд роком раніше.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Зокрема, зазначається, що хоча імпорт сирої нафти з Росії зменшився порівняно з червнем до 7,15 млн тонн, він все ще на 8% перевищував минулорічний показник.

"Отже, Росія залишається основним джерелом постачань для китайських нафтопереробників", – пише агентство.

Імпорт скрапленогоприродного газу також знизився проти червня до приблизно 410 тис. тонн, хоча був на 20% вищим, ніж рік тому. Обсяги не включають імпорт трубопровідного газу, про який митниця не повідомляє з початку року, хоча трубопроводи є основним каналом транспортування газу з Росії до Китаю.

"Незважаючи на уповільнення економіки, Китай збільшив свої витрати на російські енергоносії до $7,2 млрд у липні з $4,7 млрд у відповідному місяці минулого року", – зазначає агентство.

Раніше повідомлялося, що експорт Китаю до Росії з початку року до квітня 2022 року скоротився майже на 50%.