Британія виділяє Україні 54 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги

У ході візиту до Києва в середу прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про виділення Україні пакету підтримки вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, що складається з 2 тис. сучасних безпілотників і боєприпасів, що барражують.

Про це повідомив уряд Великобританії, передає Інтерфакс-Україна.

"Протягом останніх шести місяців Сполучене Королівство стояло пліч-о-пліч з Україною, підтримуючи цю суверенну країну в захисті від цього варварського і незаконного загарбника. Сьогоднішній пакет підтримки надасть відважним і стійким Збройним Силам України ще один імпульс, дозволивши їм продовжувати відкидати російські сили й боротися за свою свободу", – цитує слова Джонсона прес-служба уряду Британії.

Як зазначається, пакет безпілотних авіаційних систем стане кроком уперед у нинішніх можливостях України, покращивши їхнє дальнє спостереження та оборонні можливості наведення. Він включає 850 мікродронів Black Hornet, що запускаються вручну, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і використовуються для виявлення сил противника. Військовослужбовці можуть бути навчені управляти дронами-вертольотами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає живе відео та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські райони.

Зазначається, що Джонсон вирушив до Києва, щоб продемонструвати силу та солідарність з Україною, та сказав президенту України Володимиру Зеленському, що його країна "може і виграє війну". Прем'єр-міністр також закликав міжнародну спільноту дотримуватися курсу щодо України, яка продовжує доблесно захищати свій суверенітет через шість місяців після жорстокого і незаконного вторгнення Путіна.

"Те, що відбувається в Україні, важливе для всіх нас, тому я тут сьогодні, щоб передати повідомлення про те, що Сполучене Королівство з вами і буде з вами в наступні дні та місяці, і ви можете перемогти і переможете", – заявив Джонсон .

В уряді поінформували, що Великобританія також готується надати Україні машини для пошуку мін, щоб допомогти виявляти російські міни у водах біля її узбережжя. Український персонал буде навчений, як використовувати їх у водах Великобританії в найближчі тижні. Великобританія продовжує розширювати підготовку українських військовослужбовців.