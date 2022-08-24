Китай планує будівництво залізниці в обхід Росії, – ЗМІ

У 2023 році мають розпочатися роботи з будівництва нової залізничної гілки, що з’єднає Китай, Киргизію та Узбекистан. Проєкт обговорюється багато років, але війна в Україні та проблеми з транзитом через Росію спонукали Китай до більш рішучих дій.

Про це пише польське видання Rynek Kolejowy, передає Rail.insider.

Ідея побудувати нове сполучення не нова – вперше переговори пройшли два десятиліття тому. Однак останнім часом воно набуло все більшого значення.

Як зазначається, російська агресія проти України ускладнила використання Транссибірської залізниці для перевезення вантажів між Азією та Європою – хоча транзит не підпадає під санкції, збільшився час транспортування або витрати, пов’язані, зокрема, зі страхуванням вантажу.

За інформацією видання, президент Киргизстану Садир Жапаров кілька тижнів тому оголосив про досягнення попередньої домовленості щодо будівництва. Остаточна угода може бути підписана у вересні цього року.

"Будівництво залізничної лінії в обхід Росії дає Китаю шанс запустити альтернативний транспортний шлях між Піднебесною та Євросоюзом. З точки зору Пекіну також може бути важливим обійти Казахстан, який після останніх протестів не сприймається як дуже стабільний партнер. Експерти також зазначають, що більш активна участь Китаю в Узбекистані та Киргизстані посилить позиції країни в регіоні", – йдеться в публікації.

Нова залізнична лінія має забезпечити найкоротше сполучення між Китаєм та Європою, що дозволить зменшити час транспортування приблизно на тиждень. До кінця цього року триватимуть підготовчі роботи, а вже у 2023 році вони мають розпочатися. Точний маршрут ще обговорюється, але за попередніми припущеннями, загальна довжина нової лінії становитиме 523 км, з яких 213 км буде побудовано в Китаї, 260 км в Киргизстані і останні 50 км в Узбекистані. Значну частину доведеться будувати в несприятливій, гірській місцевості.

Цікаво, що спірним є стандарт будівництва нової лінії. Китай виступає за колію 1435 мм, а Киргизстан воліє залишитися на інфраструктурі широкої колії, яка залишилася країні після розпаду СРСР.

Також є відкритим питання фінансування нової інфраструктури. Китай, якому найбільше важливий проєкт, не готовий взяти на себе всі витрати, оцінені в $4,5 млрд.