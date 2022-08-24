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Новини
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Газовий шантаж: Путін сподівається позбавити Україну підтримки ЄС зимою, – Reuters

путин,путін

Російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.

Про це пише Reuters із посилання на два джерела, знайомі з планами Кремля.

"У нас є час, ми можемо почекати", – сказав співрозмовника агентства, близький до російської влади.

"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", – додав він.

Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Москва вже бачить тріщини у єдності країн ЄС і очікує, що цей процес прискориться на тлі труднощів зимою.

"Буде дуже важко, якщо вона (війна, – ред.) затягнеться на осінь і зиму. Так що є надія, що вони (українці) проситимуть миру", – сказав співрозмовник агентства.

Перше джерело, близьке до російської влади, повідомило, що Москва в будь-якій майбутній потенційній мирній угоді хоче зафіксувати окупацію українських територій, а також вимагатиме військового нейтралітету Києва.

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Reuters зауважує, що напад Росії на Україну та геополітичне протистояння між РФ та країнами Заходу підняло ціни на енергоносії до рекордного рівня. ЄС заборонив імпорт російського вугілля та схвалив часткову заборону на імпорт російської нафти. Своєю чергою Росія завдала власного удару, різко скоротивши експорт газу до Європи.

Європейські уряди прагнули підвищити стійкість ЄС до енергетичного шантажу Росії цієї зими, шукаючи альтернативні джерела постачання та впроваджуючи заходи з енергозбереження, але мало хто з енергетиків вірить, що вони зможуть задовольнити всі їхні потреби.

Автор: 

газ (7906) газопровід (1177) Газпром (2553) путін (1047) росія (14111)


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24.08.2022 21:07 Відповісти
Сидит правнук Швондера и учит профессиональных журналистов писать.
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25.08.2022 11:31 Відповісти
Надеюсь, запад не прогнётся под *****, а мы выстоим по-любому
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24.08.2022 21:17 Відповісти
Європейська базова ціна газу в еквівалентах MMBTU зараз становить майже $70/MMBtu - приблизно в сім разів вище американських еталонних цін. Очікується, що цей широкий ціновий диференціал витягне більше експорту СПГ з Америки до Європи, які вже знаходяться на рекордних максимумах, оскільки ЄС прагне замінити якомога більше російського трубопровідного газу.
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24.08.2022 22:09 Відповісти
Бог не фраєр.Холодної зими не дласть лукавому ращистському кровопивці,щоби він заробляв на крові українців і продаючи в десятеро раз дорожче те, що Бог поклав в надра рашиста даром.Буде рашист платити "велику мзду"Господу, за таку зухвалість перед ним.
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24.08.2022 22:24 Відповісти
Стара повія-кгбістка Меркель стільки біди наробила і звалила втихаря на пенсійку. Цю стару шалаву б за манду добряче взяти та потрясти!
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25.08.2022 01:10 Відповісти
Эта та еще шмата, согласен
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25.08.2022 02:54 Відповісти
Ну невже вам не бридко?
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25.08.2022 05:08 Відповісти

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