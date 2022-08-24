Газовий шантаж: Путін сподівається позбавити Україну підтримки ЄС зимою, – Reuters
Російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.
Про це пише Reuters із посилання на два джерела, знайомі з планами Кремля.
"У нас є час, ми можемо почекати", – сказав співрозмовника агентства, близький до російської влади.
"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", – додав він.
Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Москва вже бачить тріщини у єдності країн ЄС і очікує, що цей процес прискориться на тлі труднощів зимою.
"Буде дуже важко, якщо вона (війна, – ред.) затягнеться на осінь і зиму. Так що є надія, що вони (українці) проситимуть миру", – сказав співрозмовник агентства.
Перше джерело, близьке до російської влади, повідомило, що Москва в будь-якій майбутній потенційній мирній угоді хоче зафіксувати окупацію українських територій, а також вимагатиме військового нейтралітету Києва.
Reuters зауважує, що напад Росії на Україну та геополітичне протистояння між РФ та країнами Заходу підняло ціни на енергоносії до рекордного рівня. ЄС заборонив імпорт російського вугілля та схвалив часткову заборону на імпорт російської нафти. Своєю чергою Росія завдала власного удару, різко скоротивши експорт газу до Європи.
Європейські уряди прагнули підвищити стійкість ЄС до енергетичного шантажу Росії цієї зими, шукаючи альтернативні джерела постачання та впроваджуючи заходи з енергозбереження, але мало хто з енергетиків вірить, що вони зможуть задовольнити всі їхні потреби.
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