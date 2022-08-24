Президент Литви підтримав візові обмеження для росіян

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує обмеження видачі туристичних віз громадянам РФ, оскільки, за його словами, наслідки війни в Україні має відчути "вся Росія".

Про це повідомляє портал Delfi, передає Європейська правда.

"Я б підтримав усі заходи, у тому числі й ці, які дуже чітко вказували б агресору на його місце", – заявив журналістам Науседа.

За його словами, досі існує тенденція дурити себе тим, що війну в Україні розпочав президент Росії Путін.

"На жаль, це не так: російський народ поки підтримує цю війну. Росія має відчути наслідки цієї війни – не тільки Путін, а й уся Росія. Тому що це, на жаль, війна Росії", – підкреслив Науседа.

"Ось чому я підтримую ідею обмеження туристичних віз для жителів Росії, тому що важко зрозуміти, як зараз, коли в Україні ллється кров невинних людей, багато людей у Росії вважають, що це правильно, і водночас туристи розважаються на європейських курортах. Такого бути не повинно", – сказав президент Литви.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.