Продажі ліків в Україні впали з початку року на 27%, – дослідження

Фармацевтичний ринок України у першому півріччі 2022 року через війну впав на 27% за обсягом та на 20% за вартістю продажів препаратів, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у звіті компанії SMD "Фармацевтичний ринок України у першій половині 2022 року. Ринок у полум'ї війни", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас абсолютні показники компанія у своєму дослідженні не наводить.

За даними SMD, основне падіння ринку за цей період відбулося у квітні – на 50% за обсягом та 51% за вартістю проданих препаратів.

При цьому експерти SMD вказують на значний вплив міграції та скорочення населення на ситуацію на фармринку.

Водночас у компанії звертають увагу на деяку стабілізацію ситуації у травні, а також на незначне зростання ринку у грошовому вираженні за останні місяці, пов’язане зі зростанням цін на ліки.

Експерти також зауважують, що у першому півріччі поточного року реальне споживання лікарських засобів було вищим, ніж показував моніторинг через значну кількість переданої гуманітарної допомоги.

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При цьому частка держзакупівель була стабільною за обсягом – 21% порівняно з 20% у першому півріччі 2021 року, але зросла з 25% до 30% у вартісному вираженні завдяки більшій частці централізованих закупівель високоцінової продукції.

Крім того, у компанії відзначають значні зміни у регіональному розподілі. Зокрема, найбільше скорочення споживання та частки ринку спостерігається у Харкові, Київській області (без Києва), а також у Чернігівській, Херсонській, Миколаївській та Сумській областях.

Найбільший приріст частки ринку під час війни продемонструвала Львівська область, Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Тернопільська та інші західні області.

При цьому в Одеській та центральних областях України зафіксовано незначне зростання частки ринку (0,5-0,6%).

"На зміну частки регіональних ринків вплинула не лише внутрішня міграція населення, а й робота великих військових клінік, які споживали значну кількість ліків у певних регіонах", – наголошують у компанії.

Експерти також відзначають збільшення частки препаратів вітчизняного виробництва, незважаючи на серйозне пошкодження деяких потужностей з їх виробництва – 38,4% у січні-червні поточного року порівняно 37% у 2021 році в цілому.

Згідно з дослідженням, лідером фармринку за звітний період ситуативно стала компанія Sinovac завдяки закупівлі вакцини проти COVID. Без урахування цієї компанії позицію лідера ринку, незважаючи на значне скорочення продажів, зберігає "Фармак", на другому місці – фармфірма "Дарниця", на третьому – "Юрія-фарм". Четверту та п'яту позиції у рейтингу лідерів фармринку за перше півріччя зайняли компанії Sanofi та Arterium відповідно.