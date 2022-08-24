Литва надала Україні військову допомогу на 120 мільйонів євро

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що лише військова допомога Литви Україні становить понад 120 млн євро, а загальна сума підтримки скоро перевищить 500 млн євро.

Про це Анушаускас сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Фінансові показники військової допомоги Литви Україні – понад 120 млн євро. Але якщо говорити про загальну суму підтримки, не тільки військової, а й економічної, фінансової, гуманітарної, включно з допомогою біженцям, – то цього року вона перетне рубіж у пів мільярда євро", – повідомив Анушаускас.

Він зазначив, що й Литва має потребу в поповненні техніки у своїх збройних силах. При цьому він додав, що "в стислі терміни замінити техніку, надану Україні, новою, практично неможливо".

Це через те, за словами міністра, що нині, на тлі повномасштабної російської агресії, демократичні країни збільшили військові замовлення. Тому всі чекають своє черги, коли ця техніка поступить.

"І ми теж стоїмо в черзі на отримання нашої замовленої техніки. Але я думаю, що ця ситуація за рік-два практично вирішиться", – підкреслив глава Міноборони Литви.

Раніше повідомлялося, що Литва виділила 10 млн євро Україні на невідкладні відновлювальні роботи.

Зобов'язання країни зробити свій внесок у відновлення руйнованої війною України було також озвучене президентом Литви, який назвав це особистим зобов'язанням.