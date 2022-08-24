Україна та Велика Британія укладуть угоду про цифрову торгівлю

Україна та велика Британія підтвердили намір укласти угоду про цифрову торгівлю.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що нова угода щодо цифрової торгівлі усуне бар’єри в торгівлі, а також надасть відповідну підтримку українському бізнесу, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Коментуючи намір започаткувати переговорний процес, перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила: "Угода про цифрову торгівлю є новим типом торговельної угоди, що відкриє нові можливості для українського та британського бізнесу шляхом застосування сучасних технологій, які скоротять бюрократичні процедури та сприятимуть застосуванню електронних розрахунків, цифрових підписів та електронних контрактів".

Майбутні домовленості мають забезпечити створення відповідної цифрової інфраструктури та регуляторного середовища, що передбачатиме єдине вікно для трейдерів та державних органів, нівелювання обмежень на транскордонну передачу даних; зростання торгівлі послугами; належний захист персональних даних; покращення доступу до публічних ресурсів, розпорядником яких є Україна та Велика Британія.

За юридичною формою, угода про цифрову торгівлю доповнить угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, укладену 8 жовтня 2020 року.