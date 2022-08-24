Австралійська компанія Ansell вирішила піти з Росії через рік після відкриття нового заводу

Австралійська компанія Ansell, яка виробляє захисні та медичні рукавички, ухвалила рішення піти з Росії.

Про це гендиректор компанії Ніл Селмон повідомив під час конференц-колу після публікації квартальних результатів, пише російський Forbes.

"Після ретельного вивчення ми дійшли висновку, що продовжувати діяльність Ansell у Росії недоцільно, і тому зараз ми обмірковуємо вихід із цього бізнесу", – сказав він.

За словами керівника компанії, необхідно знайти спосіб згорнути роботу в Росії так, щоб врахувати інтереси співробітників, клієнтів та акціонерів. Він наголосив, що пошук такого рішення стане пріоритетом компанії на найближчі місяці.

23 серпня компанія опублікувала звітність за 2022 фінансовий рік (завершився 30 червня), згідно з якою списання внаслідок припинення операцій у Росії становили $17 млн.

У червні 2021 року Ansell відкрила у Тульській області завод із виробництва рукавичок для фахівців, які працюють у важких умовах. На першому етапі компанія планувала виробляти 2 мільйони пар рукавичок на рік, а в майбутньому – збільшити виробництво вдвічі.

За даними СПАРК, чистий прибуток ТОВ "Анселл Рус" у 2021 році склав 253,6 млн рублів, компанії належали активи в Росії вартістю понад 1 млрд рублів станом на минулий рік.