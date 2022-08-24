Японія планує розробку та будівництво нових ядерних реакторів

Японія планує і у подальшому розвивати ядерну енергетику, зокрема шляхом проєктування та будівництва нових реакторів.

Про це прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив у інтерв’ю The Japan Times, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ядерна енергетика та відновлювані джерела енергії є виключно важливими, щоб продовжувати здійснювати "зелену трансформацію" економіки", – наголосив очільник японського уряду.

Він зазначив, що Японія з літа 2023 знову запустить ще сім ядерних реакторів. Таким чином, кількість реакторів, які повернулися до роботи після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні 2011 року, зросте до 17 із 33 установок, які є у Японії.

Також японським ЗМІ стало раніше відомо, що Токіо планує збільшити термін роботи реакторів із нинішнього ліміту у 60 років з метою забезпечити стабільне постачання енергії та знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

До цього японський уряд поставила за мету досягти в 2030 фінансовому році частки ядерної енергетики у 20-22% в енергетичному балансі країни.

The Japan Times нагадує, що японська влада цього року зіткнулася з нестачею палива для генерації електроенергії, а також аномальною спекою, яка погіршила ситуацію. Токіо двічі довелося мати справу з кризою в електропостачанні, зокрема наприкінці червня під час найсильнішої більш ніж за сторіччя спеки.