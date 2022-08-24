Італія зможе повністю відмовитися від російського газу через 2 роки, – прем’єр

Італія могла б повністю відмовитися від імпорту газу з РФ з осені 2024 року.

Про це голова уряду країни Маріо Драгі заявив у інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Італія може скоротити до нуля імпорт російського газу з осені 2024 року", – сказав прем’єр-міністр Італії.

Він також заявив, що на наступному засіданні Ради ЄС буде представлено план Брюсселя щодо встановлення граничних цін на газ.

Напередодні кілька провідних італійських політиків висловилися за підтримку ідеї запровадження "стелі" цін на газ. Водночас вони по-різному оцінюють, на якому рівні потрібно приймати це рішення: італійської влади або загальноєвропейським рішенням.

У Празі 30-31 серпня пройде неформальна зустріч очільників МЗС країн ЄС, де зокрема обговорюватиметься це питання.

Як повідомлялося, раніше голова італійської енергетичної компанії Eni Клаудіо Дескальці запевняв, що попри падіння обсягів постачання газу за контрактом з російським "Газпром" в Італії наразі немає дефіциту палива, а в найближчому майбутньому країна може знайти альтернативу імпорту газу з РФ. За його словами, країні зараз потрібно близько 30 млн кубометрів російського газу на день, однак Італія останнім часом доклала значних зусиль для диверсифікації джерел постачання.