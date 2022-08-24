Велика Британія може посилити візові умови для росіян

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може "посилити" візові умови для росіян, але не певен чи потрібна повна заборона на в’їзд.

Про це пише The Guardian, передає Європейська правда.

"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити умови наших віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом", – сказав Воллес.

Він додав, що питання віз належить до компетенції міністра внутрішніх справ.

"Але мені не подобається, і я впевнений, що нікому не подобається, спостерігати, як дружини олігархів або дружини російських високопосадовців розважаються в Греції чи на півдні Франції, або на супер'яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє воєнні злочини в Україні", – сказав Воллес.

Раніше повідомлялося, що США виступають проти загальної заборони на видачу віз громадянам РФ.

До того голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив проти пропозиції низки країн ЄС щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.