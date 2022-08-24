"Укренерго" підпише угоду про кредит від ЄБРР на 100 мільйонів євро до кінця тижня

НЕК "Укренерго" планує вже цього тижня підписати чергову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про позику на 97 млн євро, також тривають переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про кредит на 50 млн євро.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає галузеве видання ExPro.

"Ми реструктуризували свої борги і виплату наших "зелених" бондів... Також, ми вже залучили 50 млн євро ліквідності від Європейського банку реконструкції та розвитку. Буквально на цьому тижні ми очікуємо підписання чергової угоди ЄБРР на 97 млн євро і також ведемо переговори з ЄІБ про транш 50 млн євро", – розповів Кудрицький.

За його словами, загалом "Укренерго" повинно закумулювати близько 200 млн євро допомоги від західних партнерів, які будуть направлені на покриття боргів перед учасниками ринку – на балансуючому ринку та на спецобовʼязки перед "Гарантованим покупцем".

Очільник "Укренерго" додав, що, на його думку, взимку експорт електроенергії до Європи, під час опалювального сезону, буде продовжуватись, але на рівні всього 200-300 МВт.

"Це точно не буде 1000-1500 МВт", – наголосив Кудрицький.

Як повідомлялося, наприкінці червня "Укренерго" отримало від ЄБРР перші 50 млн євро, перенаправлених у рамках кредитних угод на підвищення ліквідності.

Від ЄБРР та Європейського інвестиційного банку очікується ще майже 170 млн євро за ідентичним механізмом – узгодження зміни цільового використання коштів у рамках вже діючих кредитних угод і в межах кредитних ліній.