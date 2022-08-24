Ще один європейський виробник білизни закриє всі свої магазини в Росії

Європейський бренд білизни Triumph йде з Росії, компанія вже почала припиняти роботу своїх магазинів, останній з них планують закрити до 10 грудня.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерело на місцевому ринку.

Triumph International заснована в 1886 році в Німеччині, з 1977 року штаб-квартира компанії розташовується у Швейцарії. Компанія працює в 45 країнах, включаючи Росію, належить членам сімей Шпісхофер та Браун. Окрім основного бренду виробляє та продає продукцію під марками Sloggi та AMO`s Style від Triumph.

На російському ринку Triumph працювала з 1995 року. У 2021 році виручка ТОВ "Тріумф інтернаціонал ТОВ" склала 700 млн руб., чистий прибуток – 27,8 млн руб.

Під вивіскою бренду в містах Росії працює понад 40 магазинів. Крім того, в Росії Triumph відкривала зокрема партнерські магазини і в останні роки активізувала продажі через маркетплейси.

Як повідомлялося, Triumph не єдиний бренд у категорії нижньої білизни, що залишає російський ринок у зв'язку через воєнне вторгнення в Україну. У червні про плани згорнути бізнес у країні оголосила американська компанія Victoria Secret. А з весни призупинено роботу торгових точок бренду Oysho, що входить до холдингу Inditex, а також магазинів Women`secret європейської групи Tendam.