Байден оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні – на $3 мільярди

Президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. Я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш допомоги у сфері безпеки: зброя та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні, на близько $2,98 млрд", – наголосив Байден у своїй заяві.

За його словами, це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, які допоможуть забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі.

Президент США привітав українців із Днем Незалежності та запевнив у незламній підтримці США.

"Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки були поранені та вбиті тисячі людей, мільйони були вимушені залишити свої домівки, багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності", – підсумував Байден.

Як раніше повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко, 24 серпня Україна також отримає від США $3 млрд до держбюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку.