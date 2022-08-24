Найбільший виробник азотних добрив у країнах Балтії зупинить роботу через рекордні ціни на газ

Литовський завод Achema, найбільший виробник азотних добрив у країнах Балтії, з 1 вересня припинить роботу у зв’язку із зростанням цін на газ, що позначається на собівартості виробництва.

Як повідомило підприємство, яке вже з минулої осені працює не на повну потужність, тепер на ньому продовжиться лише виробництво ґрунту та технічного газу, передає Інтерфакс-Україна.

Achema є найбільшим споживачем газу в Литві.

"Рекордні ціни на природний газ безпосередньо впливають на собівартість продукції, ціни на наші добрива стають неконкурентоспроможними в порівнянні з продукцією з Росії та США. У такій ситуації на ринку більша частина західних виробників добрив змушена зупиняти свої заводи, компанія Achema – не виняток", – пояснив гендиректор компанії Рамунас Міляускас.

Планується, що після зупинки заводу частина персоналу обслуговуватиме обладнання, а решту працівників буде виведено у простій.

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У липні Swedbank надав литовському заводу азотних добрив Achema кредит на 40 млн євро для поповнення оборотного капіталу. Керівник відділу обслуговування бізнес-клієнтів банку Антанас Сагатаускас тоді зазначав, що завод значно впливає на економіку всієї країни, тому йому "потрібно допомогти подолати поточну турбулентність на ринку та забезпечити основу для сталого зростання в майбутньому".

Як повідомлялося, раніше найбільша хімічна компанія Польщі Grupa Azoty припинила виробництво деяких своїх ключових продуктів, таких як азотні добрива та скоротила виробництво аміаку через рекордні ціни на газ.