Фонд держмайна анонсував запуск малої приватизації до кінця тижня

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосить перші з початку повномасштабної війни аукціони малої приватизації до кінця цього тижня.

Про це в.о. голови Фонду Ольга Батова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Цього тижня в Україні стартує мала приватизація, будуть оголошені перші аукціони. Одна з основних задач – залучити інвестиції до тих державних підприємств, які неефективні або непрацюючі", – зазначила Батова.

Вона нагадала, що з урахуванням останніх змін процес приватизації буде відбуватися швидше. Крім того, приватизації тепер підлягають цілісні майнові комплекси, які обтяжені багаторічними арештами на майно. Наразі такі арешти наявні у 115 об’єктів, які вже знаходяться у списках на приватизацію.

Батова зазначила, що наразі найпривабливіші об’єкти для малої приватизації зараз – комбінати хлібопродуктів та спиртзаводи. За її словами, у 2022 році планується отримати від приватизації понад 600 млн грн.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 23 серпня вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації, скоротивши терміни проведення повторних аукціонів, а також спростивши приватизаційні процедури.

Раніше повідомлялося, що починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану та розблокована наприкінці липня. Тоді ж Кабмін затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації.