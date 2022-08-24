За пів року війни українські військові знищили російської техніки на $16,6 мільярда, – Forbes

За шість місяців повномасштабної війни окупанти втратили 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд без урахування ракет.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Зазначається, що найбільшою втратою армії РФ став флагман Чорноморського флоту з потужним озброєнням – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. 13 квітня українські ракети "Нептун" завдали ударів по "Москві" – наступного дня флагман пішов на дно.

Окрім "Москви" на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на $165 млн. Серед них – вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн.

До "Москви" найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за $86 млн, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель "Саратов" за $75 млн. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська – доправляв туди воєнну техніку.

Топ-10 найбільших втрат росіян за одиницю:

ракетний крейсер "Москва" – $750 млн;

літак Іл-76 – $86 млн;

десантний корабель "Саратов" – $75 млн;

літак Су-30СМ – $50 млн;

літак Су-34 – $40 млн;

літак Су-35 – $32 млн;

літак Іл-22ПП – $30 млн;

ЗРК "Тор-М2" – $25 млн;

судно "Василь Бех" – $21 млн;

ОТРК "Іскандер" – $21 млн.

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на $82 млрд.

Вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня одномоментно знищили дев’ять військових літаків РФ, повідомили у Генштабі. Це стало найбільшою втратою авіації РФ протягом дня не лише за час війни в Україні, а й загалом з часів Другої світової.

Серед знищеної авіатехніки – винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР орієнтовно на $230 млн. На аеродромі також перебував великий десантний літак Іл-76, але, ймовірно, він встиг відлетіти до початку вибухів.

Загалом Росія втратила 234 літаки на $5,3 млрд – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.

Зазначається, що видання не включало в оцінку втрат вартість ракет, що їх Росія випустила по Україні, або які було збито. Їхню точну кількість підрахувати складно. Лише за перші два місяці війни РФ застосувала приблизно 1300 ракет, повідомили у Генштабі. Їхню вартість Forbes оцінив у $7,5 млрд.

Найболючішим для нападника став перший тиждень агресії – тоді Україна знищила техніку ворога на $2,2 млрд. Вартість знищеної техніки зменшуються з часом через виснаження російської армії та скорочення ділянок фронту, де ведеться наступ.