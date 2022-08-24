Фонд гарантування продав кредити однієї з найбільших молочних компаній з дисконтом 77%

ТОВ "Фінансова компанія "Стратег" 22 серпня виграло в системі "Прозорро.Продажі" повторний онлайн-аукціон з продажу прав вимоги за виданим неплатоспроможним "Промінвестбанком" кредитом із заставою у вигляді активів однієї з найбільших молокопереробних компанії в Україні "Терра-Фуд".

У ході торгів на "голландському" аукціоні (зі зниженням ціни) вартість активів знизилася на 77% від початкової вартості – до 75,7 млн ​​грн зі стартових 329,3 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія-переможець ФК "Стратег", згідно з даними на її сайті, займається викупом проблемних кредитів у банків та через аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України (НБУ) на користь своїх клієнтів, а також бере участь у реструктуризації боргових зобов'язань підприємств.

За даними Єдиного держреєстру юросіб, ФК "Стратег" належить Анастасії Чуриліній.

Забезпеченням за кредитом "Промінвестбанку" є промислова нерухомість "Терра-Фуд" (майнові комплекси з переробки молока) загальною площею 52,2 тис. кв. м із земельними ділянками загальною площею 9,5 га, обладнанням та автотранспортом у Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях. Також до активів належить житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м та 0,4 га відповідно у Васильківському районі Київської області.

Крім того, в заставу за договором входять товари "Терра-Фуд", що знаходяться в обороті, і частки в статутному капіталі чотирьох товариств.

За даними Фонду гарантування вкладів, позичальник-боржник входить до групи компаній, яка є одним із лідерів лідером із переробки молока в Україні та продукція якої до російської агресії експортувалася більш ніж у 50 країн світу.

Компанія "Терра Фуд" розвиває бізнес у трьох галузях – молочній, м'ясній та аграрній. Входить до п'ятірки найбільших виробників молочної продукції в країні.

Виробничі потужності 10 молокопереробних підприємств холдингу до російського вторгнення становили 31 тис. тонн сиру, 78 тис. тонн вершкового та вершково-рослинного масла, а також 61 тис. тонн цільномолочної продукції на рік.

Понад 100 найменувань м'ясної продукції групи виготовляються на Тульчинському м'ясокомбінаті потужністю понад 6 тис. тонн виробів на рік.

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Як повідомлялося, у лютому, одразу після початку російського вторгнення, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

На початку квітня Національний банк запропонував Кабінету міністрів вилучити та спрямувати в дохід держави активи дочірніх банків "Сбєрбанку Росії" та "ВЕБ.РФ" на загальну суму 26 млрд грн.

Крім того, за рішенням РНБО від 11 травня, конфіскації підлягають корпоративні права "Промінвестбанку" та "Міжнародного резервного банку" (права на їх акції), кошти на коррахунках, облігації внутрішньої державної позики та депозитні сертифікати НБУ, права вимоги за кредитами держпідприємств "Укрзалізниця", "УкрЕнергоМашини", "Артем", "Зоря-Машпроект".

Однак остаточного рішення про конфіскацію цих активів на користь держави досі не ухвалено.