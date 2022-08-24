Мінцифри запустило послугу автоматичної реєстрації ТОВ на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації з 24 серпня запускає нову послугу порталі "Дія" автоматична реєстрація ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб зареєструвати ТОВ на порталі "Дія", необхідно авторизуватися на порталі та обрати відповідну послугу. Також потрібно заповнити анкету на реєстрацію ТОВ та підписати її електронним підписом. Після цього система автоматично сформує та надішле заяву на реєстрацію ТОВ.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.