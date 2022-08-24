Нацбанк попередив про потрапляння в обіг вкрадених окупантами недійсних банкнот гривні

В обіг почали потрапляти навмисно пошкоджені банками банкноти гривні з окупованих територій, українцям рекомендують у жодному разі не приймати їх при розрахунках, оскільки такі банкноти вже не є дійсним платіжним засобом.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень українських банків, наразі до НБУ вже надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти.

В НБУ нагадали, що якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Для цього існує кілька методів навмисного пошкодження банкнот:

просвердлювання у кількох місцях;

обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення;

розрізання навпіл або на три частини;

пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників. У разі виникнення сумніву ви також можете звернутися в будь-який банк", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку наголосили, що пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

Зі свого боку НБУ також звернув увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків.