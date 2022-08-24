Німеччина домовилася про імпорт водневого палива з Канади із 2025 року
Німеччина та Канада домовилися про довгострокову співпрацю у галузі виробництва та транспортування водневого палива, яка передбачає початок експорту водню з Канади до Німеччини.
Відповідну угоду напередодні підписали віце-канцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек та міністр природних ресурсів Канади Джонатан Уїлкінсон, повідомляє Deutsche Welle.
"Зелений водень – важливий ключ до кліматично-нейтральної економіки. Ми повинні рішуче сприяти захисту клімату, щоб забезпечити процвітання та свободу. У наші дні це як ніколи важливо та актуально", – наголосив Габек.
Підписання відбулося у присутності канцлера ФРН Олафа Шольца та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Як зазначив Шольц, завдяки цій угоді партнерство з Канадою перейде на більш стратегічний рівень.
"Під час перебування тут ми постійно відчували, що майбутнє знаходиться в межах досяжності", – зазначив Шольц.
Трюдо назвав підписану декларацію про наміри створити альянс з експорту водневого палива до Німеччини до 2025 року "історичним кроком уперед". За його словами, ця угода сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої економіки та внесення вкладу у виробництво екологічно чистої енергії.
У спільній декларації про наміри між ФРН та Канадою йдеться, що метою співпраці обох країн є "стимулювання водневої економіки та створення трансатлантичного ланцюжка постачання водню задовго до 2030 року, а перші поставки заплановані на 2025 рік". У той час як Канада інвестуватиме мільярди у розвиток технологій та інфраструктури, уряд ФРН надаватиме підтримку вітчизняним імпортерам у створенні міжнародного торгового коридору.
Ще одним напрямом мають стати спільні проекти в галузі наукових досліджень та розробок для просування розвитку ланцюжків постачання та логістики. Крім того, намічено створення єдиних стандартів у виробництві та розвиток співробітництва між портами з обох боків Атлантики.
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