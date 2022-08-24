"Укрзалізниця" планує цьогоріч відремонтувати та побудувати 150 кілометрів колій

АТ "Укрзалізниця" планує цього року відремонтувати та збудувати рекордну кількість інфраструктури 149,3 км. Крім того, буде електрифіковано 56,8 км колій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що основні роботи зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнами Європейського Союзу.

У компанії зазначили, що роботи в умовах воєнного стану ведуться прискореними темпами.

"Працюємо за умовами воєнного стану. Якщо раніше були потрібні місяці або й роки на будівництво мосту, то тепер для цього потрібно менше місяця. Для відновлення інфраструктури раніше потрібні були дні, а тепер – години", – наголосили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, внаслідок російської військової агресії було зруйновано та відновлено 10,43 км залізничних колій.