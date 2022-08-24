Споживання електроенергії впало через війну на 30%, – "Укренерго"

З початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого споживання електроенергії в Україні знизилося на 30%.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Укрінформ.

"З моменту повномасштабного вторгнення споживання впало приблизно на 30%, внаслідок чого у системі до звичайного сезонного профіциту, який має місце із квітня по вересень, додався профіцит, пов'язаний із низьким споживанням", – сказав Кудрицький.

За його словами, за умови реалізації базового сценарію проходження опалювального сезону (за умови, що енергосистема працюватиме так, як на поточний момент) в Україні вистачає потужностей для покриття прогнозного рівня споживання.

Водночас з урахуванням перебування у тимчасовій окупації Запорізької АЕС та Каховської ГЕС, а також з урахуванням розміщення деяких ТЕС поруч із лінією розмежування, "Укренерго" моделює "стресові сценарії", які передбачають втрату частини генеруючих потужностей.

Кудрицький уточнив, що також розглядається сценарій, який передбачає збільшення використання вугілля та газу для виробництва електроенергії.

"За необхідності ми можемо імпортувати електроенергію з Європи – ті обсяги електрики, яких нам буде не вистачати за стресовими сценаріями, якщо вони матимуть місце", – нагадав Кудрицький.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, споживання газу в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення впало на 40%.