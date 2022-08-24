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Новини
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Споживання електроенергії впало через війну на 30%, – "Укренерго"

свет

З початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого споживання електроенергії в Україні знизилося на 30%.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Укрінформ.

"З моменту повномасштабного вторгнення споживання впало приблизно на 30%, внаслідок чого у системі до звичайного сезонного профіциту, який має місце із квітня по вересень, додався профіцит, пов'язаний із низьким споживанням", – сказав Кудрицький.

За його словами, за умови реалізації базового сценарію проходження опалювального сезону (за умови, що енергосистема працюватиме так, як на поточний момент) в Україні вистачає потужностей для покриття прогнозного рівня споживання.

Водночас з урахуванням перебування у тимчасовій окупації Запорізької АЕС та Каховської ГЕС, а також з урахуванням розміщення деяких ТЕС поруч із лінією розмежування, "Укренерго" моделює "стресові сценарії", які передбачають втрату частини генеруючих потужностей.

Кудрицький уточнив, що також розглядається сценарій, який передбачає збільшення використання вугілля та газу для виробництва електроенергії.

"За необхідності ми можемо імпортувати електроенергію з Європи – ті обсяги електрики, яких нам буде не вистачати за стресовими сценаріями, якщо вони матимуть місце", – нагадав Кудрицький.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, споживання газу в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення впало на 40%.

Автор: 

електроенергія (4220) Укренерго (1984)


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Упал спрос и цены должны упасть или у нас вечно всё наоборот, цены растут в любом случае?..
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24.08.2022 15:03 Відповісти
Предложение тоже упало - много генерирующих мощностей разрушено или в оккупации.
Ну и себестоимость топлива для электростанций (уголь, газ, ядерное топливо, прочие расходные статьи) растёт . . .
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24.08.2022 16:06 Відповісти
В статье чётко сказано о профиците, возможностях экспортирования энергии в Европу и о таком значимом факторе не стоит забывать, как значительное проседание доходов у народа, ну тех, кто естественно остался в стране. Из чего платить больше?
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24.08.2022 16:28 Відповісти
Обычно динамика спроса на электроэнергию соответствует динамике ВВП страны.
Если падение на 30%, значит приблизительно на столько экономика упала из-за войны на данный момент.
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24.08.2022 16:05 Відповісти
А мені вчора подзвонили з Запоріжелектропостачання і запитали: "Ви подавали заяву про тариф день-ніч?" Кажу так, але це було 9 місяців назад. Вони: можемо підключити, але з 9 серпня це вже коштує 570 грн. Приносіть квитанцію, послуга буде підключена.

Крохобори.
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24.08.2022 17:09 Відповісти
как же так, батальон из Монако не дополучит прибыли - нужно повышать тарифы, поголовье схавает
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24.08.2022 19:56 Відповісти
То яке рішення у Укренерго? Підняти вартість електрики для споживачів на 30%?
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24.08.2022 21:00 Відповісти

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