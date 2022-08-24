Угорщина виступила проти візових обмежень для росіян

Угорщина виступає проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт не підтримуватиме жодні нові енергетичні санкції проти РФ.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

"Говорили також про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень", – зазначив він.

Міністр додав, що обговорював з Рейнсалу новий пакет санкцій, який ініціює уряд Естонії, але Угорщина проти їхнього посилення.

"Я сказав йому, що ми, як сусідня країна, особливо зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру. Проте наші оцінки розійшлися у тому, чи сприяють цьому санкції. Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тож я заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції", –написав Сійярто.

Угорський міністр наголосив, що наразі фізично неможливо забезпечити Угорщину нафтою та природним газом без російських джерел енергії.

"І ми не сприятимемо тому, щоб угорський народ заплатив ціну війни. Енергетичні санкції більше зашкодять Європі, ніж Росії, тому їх посилення буде суперечити здоровому глузду", – сказав він.

Як повідомлялося, під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.