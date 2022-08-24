Велика Британія зменшила імпорт з Росії у 30 разів

Велика Британія в червні 2022 року імпортувала з Росії товари та послуги на суму 33 млн фунтів стерлінгів мінімум за всю історію спостережень з січня 1997 року.

Про це свідчать дані статистичного відомства країни, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що це на 96,6% менше від середнього показника британського імпорту з РФ за 12-місячний період з лютого 2021 по лютий 2022 року.



Імпорт палива у червні вперше скоротився до нуля. Упродовж року до запровадження жорстких санкцій проти РФ він становив у середньому 0,5 млрд фунтів.



Постачання кольорових металів із РФ впали в червні на 94,7%, до 6 млн фунтів стерлінгів, імпорт сталі та сталевої продукції практично припинився і склав менше 1 млн фунтів.



Експорт із Великої Британії до РФ у червні становив 83 млн фунтів – це на 67% менше середньомісячного показника "досанкційного" року. Левова частка цього показника – це експорт хімічної продукції, а за цією статтею враховуються медикаменти, які не підпали під санкційні обмеження.