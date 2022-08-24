Суд арештував два готелі російських бізнесменів у Львові та Києві (оновлено)

За клопотанням Галицької окружної прокуратури Львова суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва. Мережа належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Загальна площа арештованого майна становить 30 тис. кв. м, вартість – майже 1 млрд грн. Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, в такий спосіб отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області.

Правоохоронці не уточнили назви арештованих готелів, водночас, за даними джерел Інтерфакс-Україна, йдеться про готель "Либідь" у Києві та "Дністер" у Львові, які входять до мережі Premier Hotels and Resorts.

Готелі "Дністер" та "Прем'єр Палац" входять до мережі Premier Hotels and Resorts, підконтрольній групі VS російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгена Гінера, Михайла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

Формальним власником львівського готелю "Дністер" виступає ТОВ "Східно-європейська готельна компанія", що сконцентрувала домінуючий пакет акцій готелю у 2020 році. Власником "Либіді" є Pumori Enterprises Investments Ltd, який придбав готель у 2021 році.

ТОВ "Східно-європейська готельна компанія" створено у 2012 році. Його засновником із статутним капіталом 305 тис. грн виступає кіпрська Pumori Enterprises Investments Ltd., кінцевим бенефіціаром – Наталія Селіванова (Франція).

Наталія Селіванова з 2009 до 2014 року була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом із Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова. Вона також фігурувала як власниця люксембурзької компанії Financiere Egine Holding S.С.А, керуючим директором якої був син Гінера Вадим.

Сам Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму. Євген Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).

Premier Hotels and Resorts (ТОВ "Прем'єр Інтернешнл") об'єднує 16 готелів категорій 3-5 зірок під брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels та Premier Compass Hotels. Вони розташовані у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Полтаві, Сумах, Херсоні, Почаєві, Поляниці (Буковелі), Олександрії (Кіровоградська обл.) та Мішкольці (Угорщина).