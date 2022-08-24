Росія обіцяє відновити транзит нафти з Казахстану через місяць

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану через РФ, назвав терміни ремонту двох причалів після зупинки через тріщини.

У компанії повідомили, що ремонт одного виносного причального пристрою (ВПП) морського нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму триватиме місяць, передає галузеве видання enkorr.

"Напередодні КТК тимчасово вивів з експлуатації ВПП-1 та ВПП-2. Оператор розраховує обстежити єдиний робочий виносний причал до 26 серпня. Для цього ведуться переговори з відправниками вантажу про зміну графіка відвантажень нафти", – йдеться у повідомленні.

Водночас ВПП-3 зараз працює в інтенсивному режимі. Причал, що залишився, може забезпечити навантаження до 3,5 млн тонн нафти на місяць.

Як повідомлялося, Каспійський трубопровідний консорціум, який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану, оголосив про зниження експорту нафти за заявками відправників вантажу. Зниження експорту там пояснили пошкодженням двох нафтоналивних причалів.

Акціонерами консорціуму є Росія (31%), Казахстан (20,75%), а також компанії Chevron (15%), "Лукойл" (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) та ряд міноритаріїв.

Проблеми у роботі консорціуму виникли вдруге за літо. У липні стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК. Пізніше суд скасував заборону перевалки нафти та замінив її на штраф.

Це все сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Зазначимо, що 19 серпня Токаєв зустрівся з Путіним у Сочі.