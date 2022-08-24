"Укрпошта" запустила у продаж марку до Дня Незалежності

АТ "Укрпошта" запустила у продаж нову марку "Вільні. Незламні. Незалежні", присвячену Дню Незалежності України.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Як і планували, нова марка від "Укрпошти" вже в продажі. З такою сильною назвою їй нічого не завадить, як і тим, хто щодня наближає нашу перемогу", – зазначив він.

Наразі марку можна придбати у відділеннях "Укрпошти", в інтернет-магазині, на ROZETKA, Kasta, Prom, а також на Amazon та Ebay.

"Через невеликий тираж в 1 млн маємо певні обмеження: до 10 блоків і максимум до 2 конвертів першого дня в одні руки на відділеннях або до 5 поштових блоків та 5 художніх конвертів на одне замовлення, якщо купуєте онлайн", – наголосив Смілянський.

Автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.