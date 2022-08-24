Перший поїзд із українською кукурудзою прибув до німецького порту Росток
До портового міста Росток у Німеччині прибув перший поїзд з українським зерном.
Про це повідомляє NDR, передає Укрінформ.
До Ростока прибув вантажний поїзд із 1200 тоннами фуражної кукурудзи. 21 вагон німецького вантажного потяга в'їхав у вівторок вранці в Юберзеегафен.
Потяг, який стартував на Заході Україні, був у дорозі майже вісім днів. Транспорт довелося перевантажувати на українсько-польському кордоні на поїзд DB Cargo. Ще три поїзд вже в дорозі.
Кукурудза тимчасово зберігатиметься у зерносховищах Ростока. Куди далі направлять зерно, наразі невідомо.
Як повідомлялося, днями першу з початку повномасштабної війни партію українського зерна отримала Ірландія.
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