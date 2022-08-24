БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2580 відвідувачів онлайн
Новини
317 0

Перший поїзд із українською кукурудзою прибув до німецького порту Росток

кукуруза

До портового міста Росток у Німеччині прибув перший поїзд з українським зерном.

Про це повідомляє NDR, передає Укрінформ.

До Ростока прибув вантажний поїзд із 1200 тоннами фуражної кукурудзи. 21 вагон німецького вантажного потяга в'їхав у вівторок вранці в Юберзеегафен.

Потяг, який стартував на Заході Україні, був у дорозі майже вісім днів. Транспорт довелося перевантажувати на українсько-польському кордоні на поїзд DB Cargo. Ще три поїзд вже в дорозі.

Кукурудза тимчасово зберігатиметься у зерносховищах Ростока. Куди далі направлять зерно, наразі невідомо.

Як повідомлялося, днями першу з початку повномасштабної війни партію українського зерна отримала Ірландія.

Автор: 

Німеччина (1874) зерно (1864) експорт (3808)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 