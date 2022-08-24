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Із 2014 року європейські країни видали на енергетичні проєкти РФ понад $13 мільярдів гарантій, – Bloomberg

доллар,курс,долар

Із моменту анексії Криму у 2014 році німецькі, італійські та французькі експортно-кредитні агентства надали російським енергетичним проєктам гарантій на понад 13 млрд євро, а їхні держбанки ще на $425 млн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Багато з цих проєктів пов’язані з підсанкційними російськими олігархами, серед яких Леонід Міхельсон – друга найбагатша людина Росії, та Геннадій Тимченко – близький соратник Володимира Путіна.

Також Німеччина та Італія надали гарантії на $4 млрд найбільшому у Росії газопереробному заводу, що входить до структури "Газпрому". Його виконавчий директор Олексій Міллер перебуває під санкціями з 2018 року.

Як пише Bloomberg, більшість експортно-кредитних агентств діють без належного нагляду з боку громадськості, адже надають фінгарантії національним компаніям, які діють у закордонних регіонах із високим рівнем ризику.

США заборонили своїм експортно-кредитним агентствам співпрацювати з Росією після анексії нею Криму, тоді як держави Європи лише тимчасово призупинили таку співпрацю на тлі повномасштабної війни в Україні.

Водночас принаймні два російські проєкти в енергетичній сфері, які отримали європейську фінансову підтримку, допомогли РФ переорієнтувати свій експорт до Азії на тлі економічних санкцій після повномасштабної агресії в Україні.

Автор: 

Німеччина (1874) Італія (439) росія (14103) Франція (649)


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